台灣獲12項全球百大科技研發獎 奪獎數居全球第2

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）台灣在2022年全球百大科技研發獎「R&D 100 Awards」中囊括12個獎項，獲獎數居全球第2、亞洲第1。經濟部次長林全能今天表示，這印證台灣優異的創新實力。

經濟部今天舉辦「科技領航 再綻光芒 2022 R&D 100 Awards獲獎記者會」，宣布台灣今年在R&D 100 Awards中獲得12個獎項，獲獎數不但居全球第2、亞洲第1，也超越歐洲、日本。

林全能致詞表示，科技專案支持的研發成果，不僅獲各大國際獎項肯定，更是台灣產業轉型躍升的核心動能；而科技專案近15年、共獲75個全球百大科技研發獎榮耀，已逾9成技轉廠商，更孵育出多家新創公司。

林全能指出，今年競逐此獎的的全球知名機構包括麻省理工學院、陶氏化學等，代表台灣科技研發能量與國際一流機構並駕齊驅，更呼應2022年IMD世界競爭力報告中，台灣多項研發相關評比皆名列全球前3名，印證台灣優異的創新實力。

技術處說明，今年科技專案成果的獲獎技術有10項，包含工研院「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」、「眼底病變AI輔助診斷與偵測技術」，以及與杜邦微電路及元件材料（MCM）公司合作的「9KC GreenTape™ LTCC於5G毫米波通訊技術」。

資策會獲獎技術為「乳攝品質AI輔助評量系統」、「勒索軟體智能獵捕平台」；金屬中心則包括「智慧骨科手術輔助系統-即時動態追跡手術輔助系統」、「不銹鋼耐蝕暨表面硬化系統設備」、「4D（3D+異質）固相式積層製造」；紡織所獲獎技術有「Digital M®變形功能樹脂」、「SILVTEA 導電銀墨水」。

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技術處介紹，在通訊面，「9KC GreenTape™ LTCC於5G毫米波通訊技術」將耐高溫、低損耗的低溫共燒陶瓷（LTCC），成功打造成可用於5G毫米波的通訊元件，能幫台廠擴大開放式無線通訊研發領域。

在顯示技術面，工研院的超廣色域「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」，擁有高解析、高亮度、高整合、低功耗等特點，更以聯盟形式帶動台灣Micro LED產業。（編輯：張良知）1111005