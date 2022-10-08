亞馬遜「樹王」25層樓高 科學家估樹齡逾400歲

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（中央社里約熱內盧7日綜合外電報導）科學家歷經3年規劃、5次探險並在茂密叢林跋涉2週後，總算抵達亞馬遜雨林至今發現最高樹木的所在地。這棵樹有25層樓高、估樹齡超過400歲，科學家對它的美麗讚嘆不已。

這棵巨樹位於巴西北部的伊拉塔普魯河自然保護區（Iratapuru River Nature Reserve），樹頂高高地突出於樹冠層，是名為亞馬遜蘇木（angelim vermelho）的樹種（學名Dinizia excelsa），樹高88.5公尺、樹幹周長9.9公尺。科學家們表示，這是亞馬遜地區有史以來發現最高的樹木。

研究人員2019年在一次3D繪測計畫中，第一次透過衛星影像發現這棵巨大的樹木。

由學者、環境保育者、當地嚮導組成的團隊曾於同年稍晚展開一次考察，試圖到達那棵樹的所在地，但歷經10天艱難跋涉後，他們筋疲力竭、物資短缺且有一名團隊成員生病，不得不折返。

考察隊今年9月12日至25日再次挑戰，終於到達巨樹所在地。這支探險隊的研究人員乘船沿著險峻湍急的河流行進了250公里，後來又徒步穿越20公里多山叢林地形才抵達。

19人考察隊當中，有1人經隊醫研判被毒蜘蛛咬傷。

不過，協助組織這趟行程的阿馬帕聯邦大學（Amapa Federal University）森林工程師席瓦（Diego Armando Silva）表示，這一切都是值得的。

席瓦告訴法新社：「這棵樹是我看過世界上最美的事物之一，太美妙了。」

「你置身於這片人類從未涉足過的森林之中，有著絕對旺盛的自然氣息。」

在這巨樹下紮營後，團隊開始收集樹葉、土壤和其他樣本，藉此分析這顆樹的樹齡、這地區為何有這麼多參天大樹、它們儲存了多少碳等問題。

據席瓦預估，這棵樹的樹齡至少介於400年至600年。他並表示，這個地區的巨樹可以從大氣中吸收其一半重量的碳，這對於幫助遏制氣候變遷至關重要。

但儘管這裡位處偏遠，這地區的巨樹仍處於威脅之中。

協助組織這次考察的亞馬遜人類環境研究所（Imazon）學者白瑞拉（Jakeline Pereira）表示，這類樹木對盜伐者而言相當珍貴，而且伊拉塔普魯保護區正在遭受非法開採金礦者入侵，這些人常會造成環境破壞。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1111008