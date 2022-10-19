台美生醫工程論壇 數位雙胞胎模擬治療新趨勢

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著力於人工智慧在健康照護應用的新創業者姚睿君18日在「海外學術研討會台美生醫工程論壇」分享「數位雙胞胎」的科技趨勢。中央社記者周世惠舊金山攝 111年10月19日

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（中央社記者周世惠舊金山18日專電）假設你有個「數位雙胞胎」，當真實世界的你生病時，醫生對網路上的你投藥、觀察反應，之後才讓你服藥。這是今天在「台美生醫工程論壇」關於人工智慧的應用趨勢之一。

國家科學及技術委員會主導的「海外學術研討會台美生醫工程論壇」（US-Taiwan Biomedical Engineering Forum，UTBEF）今天在加州聖克拉拉市舉行，以「人工智慧和健康醫療」為主題，邀集台灣與美國的生醫專家，針對轉譯醫學、精準醫療與智慧醫院，以深入簡出的方式，提出觀點和市場趨勢。

其中，華裔講者姚睿君（Renee Yao）是輝達公司（NVIDIA）全球健康照護人工智慧（AI）新創領域的負責人，年紀30出頭的她在加州大學柏克萊分校就讀時已投入創業，7年前加入輝達。輝達除是全世界繪圖晶片廠龍頭，並以特別方案支持全球1800家健康照護的人工智慧新創公司。

她提到，人體由不同的細胞組成，當身體出現不舒服時，運用人工智慧技術可以去找出哪個細胞出問題、給予適合的用藥。

全球約1/3的數據來自健康照護產業，人工智慧對新藥開發和醫療保健也提供了新機會。姚睿君表示：「原本新藥開發至少需要10年、100億美元上市的過程，現在只需要2個月、200萬美元（約合新台幣6398萬元）就能把新藥送到市場。」

她分享另一個新趨勢是「數位雙胞胎」（Digital Twins，或譯「數位分身」），以現實世界真人在虛擬世界創造出模擬分身來做試驗。當真人生病時，醫師先對網上的複製人投藥、觀察反應，確定有療效才把藥物開給真人。數位雙胞胎技術的進步讓研究人員和臨床團隊能夠模擬人們的細胞、器官和手術，以期掌握並改善患者治療效果。

「海外學術研討會台美生醫工程論壇」2008年由當時駐舊金山科技組長楊啟航（Joseph Yang）發起。2014年起，矽谷台美產業科技協會（TAITA-SV）負責論壇籌備與執行；今年兩個單位共同舉辦這項論壇，探討生物醫學科技、生醫工程、醫材設備等新興趨勢的發展。

這次論壇的大會主席余人仰（Luc Yu）是矽谷台美產業科技協會顧問。他表示，醫界前線專業人員的合作特別關鍵，更重要的在數位時代把合作平台建立起來。

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台美兩地18位專家，包括前台大醫院院長何弘能、台中榮總院長陳適安、台北醫學院附屬醫院院長邱仲峯、哈佛大學醫學院助理教授余坤興（Kun-Hsing Yu）與印第安納大學醫學院醫師陳惠生（Huei-Sheng Chen）等，透過實體加線上的形式，在同一時間進行對談，分享如何合作解決生物醫療界的現階段與未來難題。

場外有來自台灣的14家生技健康新創公司與廠商參與，包括Taiwan AI Labs的肺癌DeepCheX-AI、倍利科技肺部病徵判讀系統等展出，尋求台美生技交流及商機媒合。駐舊金山辦事處處長賴銘琪、駐舊金山科技組組長孫珍理、金山灣區僑教中心主任莊雅淑及舊金山台灣貿易中心主任鄒長青等人與會。（編輯：馮昭）1111019