VR裝置Quest Pro開賣 Meta攻企業與創作者市場

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（中央社記者吳家豪台北25日電）臉書母公司Meta新發表的高階虛擬實境（VR）裝置Quest Pro今天起在台灣等全球22個市場開賣，2大客群包括企業用戶及嘗鮮創作者，不排除未來可能拓展Quest Pro產品線，與入門款Quest 2系列互補。

Quest Pro為首款搭載全新Qualcomm Snapdragon XR2+平台的設備，針對VR優化，效能較Quest 2高50%，並配備12GB的RAM記憶體、256GB儲存空間以及10個高解析度感應器。台灣售價為1649.99美元（約新台幣5.26萬元），包含頭戴式裝置、Meta Quest Touch Pro控制器、筆尖套、局部遮光罩與充電座。

Meta虛擬實境設備產品經理拉奧（Rupa Rao）今天出席線上媒體說明會表示，Quest Pro的設計包含更多新科技，適合專業嘗鮮的創作者尋求下一層次的VR體驗、探索VR可能性，也可以在企業裡表現得很好。這2個客群對價格比較不敏感，且重視科技能力，透過Quest Pro可以改善工作流程和生產力。

她說，Meta推出入門款VR裝置Quest 2後收到很多意見回饋，了解哪些創新功能需要加入Quest Pro。例如Quest Pro的攝影機像素比Quest 2多4倍，透過演算法可以計算空間中的物件，在頭戴式裝置裡重新建立物理空間，變成虛擬世界的一部分，「我們相信混合實境將提供一些非常有趣的場景」。

Quest Pro還採用新的光學透鏡堆疊，機身更輕40%，每吋像素增加37%，在VR世界可以看得更清楚。並加入向內攝影機，可隨時偵測表情讓虛擬替身模仿，同時改善視覺渲染效果及影像銳利度。

對於定價，拉奧坦言，Quest Pro定價確實較高，這是因為Meta想提供給客戶的新功能，需要透過額外投資來引進相關技術，勢必要在機構上進行調整，不可能用先前的價格達成。Quest Pro不會取代Quest 2，兩者將互補，對Meta的VR進展都很重要。

被問及未來是否可能推出更多Quest Pro系列型號的產品，拉奧表示，Quest Pro是Meta第一款高階VR裝置，會根據用戶意見回饋來開發更多功能、推展產品路線圖，不排除未來確實有可能。她也樂見更多競爭者加入，代表VR產業將持續蓬勃發展。（編輯：楊凱翔）1111025