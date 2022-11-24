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外媒：iPhone 15 Pro可能採觸覺按鈕設計

2022/11/24 16:40（11/24 16:47 更新）
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外媒引述外資和供應鏈消息報導，明年iPhone 15 Pro可能採用觸覺按鈕設計，讓使用者感覺就像在按實體按鈕。圖為曼哈頓第五大道蘋果直營店內景象。（中央社檔案照片）
外媒引述外資和供應鏈消息報導，明年iPhone 15 Pro可能採用觸覺按鈕設計，讓使用者感覺就像在按實體按鈕。圖為曼哈頓第五大道蘋果直營店內景象。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）蘋果（Apple）2023年新款iPhone傳出採用新設計，外媒引述外資和供應鏈消息報導，明年iPhone 15 Pro可能採用觸覺按鈕設計，讓使用者感覺就像在按實體按鈕。

國外科技網站MacRumors引述外資巴克萊（Barclays）報告指出，蘋果供應鏈廠商Cirrus Logic於11月致股東信件中暗示，持續與策略性客戶接洽，預計明年將提供新款智慧手機高性能混合訊號（HPMS）元件，相關元件將用在iPhone的觸覺引擎（Taptic Engine）驅動元件。

MacRumors網站分析，Cirrus Logic執行長佛塞斯（John Forsyth）在11月與分析師的線上財報會議中，將新款HPMS元件上市時程區間縮小至明年下半年，這與蘋果可能在明年9月推出iPhone 15 Pro系列的時程一致。

MacRumors進一步指出，巴克萊分析師柯蒂斯（Blayne Curtis）和歐麥利（Thomas O'Malley）曾在上週投資人報告中指出，Cirrus Logic提到的新元件可能是iPhone 15 Pro系列觸覺按鈕的一部分。

天風國際證券分析師郭明錤在10月底於個人推特（Twitter）貼文表示，明年下半年2款高階iPhone機種的音量鍵和電源鍵，可能採用固態鍵設計，取代實體機械鍵設計；此外，新款iPhone內部左右兩側將有觸覺引擎提供力回饋，讓使用者感覺就像在按實體按鈕。

國外網站ifixit先前拆解美國版iPhone 14 Pro Max指出，蘋果和Cirrus Logic供應音訊處理器、音訊功率放大器、音訊編解碼器等關鍵元件。（編輯：張良知）1111124

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