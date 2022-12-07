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蘋果App Store定價系統大升級 開發商收費更彈性

2022/12/7 11:51
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（中央社舊金山6日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）今天宣布對應用程式商店App Store定價系統進行推出以來的最大幅度升級，讓應用程式開發商收取費用的範圍更大，從29美分至1萬美元不等。

蘋果在部落格貼文中說，明年春季前，App Store的所有交易都能使用加強版的定價選項，此外，其他新功能可讓應用程式開發商更容易處理銷售、退款、稅務等事宜。

法新社報導，App Store應用程式原本起始價格為99美分。與此同時，這家總部位於矽谷古柏迪諾（Cupertino）的科技巨頭駁斥外界對App Store涉及壟斷的指控，然而App Store是應用程式開發商接觸iPhone用戶的唯一管道。

蘋果表示：「這些新發布的工具將從今天開始推出，一直持續到2023年。它們將為開發人員替產品定價提供更大的靈活性，也能讓他們更容易接觸到全球數億蘋果用戶。」

「此外，這也有助開發人員持續在App Store成長茁壯。」

蘋果表示，在更新後的定價系統下，應用程式開發商將能從900個價格選項中進行選擇，這幾乎是先前可供選擇數量的10倍。

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蘋果去年同意擴大App Store的定價選項，作為1億美元和解協議的一環，以解決美國開發商對支付高達30%交易佣金不滿而提起的集體訴訟。

蘋果在美國和歐洲也面臨放鬆對App Store控制的政治壓力；App Store一再受到Spotify、電玩遊戲「要塞英雄」（Fortnite）開發商Epic Games和推特（Twitter）新老闆馬斯克（Elon Musk）等猛烈抨擊。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1111207

#蘋果公司
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