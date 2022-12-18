瞄準金融業數位認證 Authme：爭取護照做身分識別【專訪】

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（中央社記者蘇思云台北18日電）新創公司Authme看好數位身分驗證商機，初期瞄準高標準的金融業，成功取得純網銀LINE Bank作為第一個客戶，未來盼爭取讓金融機構使用資安等級更高的護照，以作為強度最強的身分識別工具，不過牽涉法規修改仍需多方溝通。

Authme共同創辦人暨執行長李紀廣接受中央社專訪時指出，過去創業投入加密貨幣交易所，從中看到數位身分驗證的痛點，因此投入研發人工智慧技術為基礎的自動數位身分驗證技術，團隊也曾拿下金管會舉辦第一屆監理科技黑客松冠軍。

過去創業也曾跟金融業有合作經驗的李紀廣表示，Authme成立後決定先瞄準法遵、資安規格最高的金融業作為目標，如果有機會取得訂單，市場後續質疑聲音會少一點，其他產業也相對容易買單，「就像特斯拉（Tesla）初期目標也是設定為超跑款式一樣」。

2019年團隊在之初加速器AppWorks活動跟LINE Bank結緣，LINE Bank總經理黃以孟曾在公開場合分享，當時LINE Bank正等候純網銀執照放榜，也來活動看看各種金融科技。金融機構是需要實名認證的業務，銀行需專注在核心系統，其他面向上可能需要找到好的合作夥伴，團隊展示的數位身分認證方案，「剛好是我們很需要的能力」。

李紀廣印象很深刻的是，黃以孟很快親自召開了第一場會議，後來歷時一年多的概念性驗證（PoC）與討論，最後Authme技術在公開徵選中脫穎而出，相關人臉防偽辨識技術應用到目前數位化認識客戶（eKYC）流程中。

新創Authme初期瞄準高標準的金融業，成功取得純網銀LINE Bank作為第一個客戶。圖為身分證影像防偽偵測。中央社記者裴禛攝 111年12月18日

LINE Bank去年10月發表創新服務，讓民眾透過手機NFC（近距離無線通訊）功能，感應自然人憑證後，不用臨櫃或使用讀卡機，就可以進行帳戶升級，提升非約定轉帳金額。背後正是倚賴Authme的專利晶片驗證技術，讓NFC應用場景更多元。

事實上，新創團隊技術要導入金融業確實不容易，原因在於，技術多數要整合到既有銀行系統中，不僅要來回跟法遵與資訊人員溝通，也要面對客戶對於服務量能的質疑。二來，金融業管的是民眾資產，攸關身分驗證的技術自然也會被拿放大鏡檢視，像是人工智慧是不是公平、導入身分核實後是否比真人執行更準確等，都會一一檢視。

面對這些挑戰，李紀廣看得很坦然，導入絕對安全的驗證方法，有時候不容易一步到位，加上可能牽涉修改既有法規與流程等，自然需要多方嘗試與溝通。

截至今年9月底，LINE Bank用戶數達到131萬戶，躍居數位存款帳戶第三大，背後也有Authme的技術做底氣。回顧雙方合作，黃以孟表示，金融業法規不斷變化，「如果不是團隊的堅持，可能不會走到現在這個方式」，語氣中透露著肯定。

李紀廣表示，因為跟LINE Bank合作，確實也幫助後續業務拓展，目前Authme的數位身分驗證服務已經導入LINE Bank在內的3到4家金融機構，人臉防偽辨識等技術可應用在銀行線上開戶與遠距投保等場域，目前有3到5個還在跟金融機構進行的PoC，也有跟全球大型加密貨幣交易所、第三方支付品牌接觸中。

除了業務拓展外，Authme還有許多想法尚待實現，希望讓數位服務更安全便利。

李紀廣表示，台灣在身分驗證上，晶片的運用還有不少努力空間，例如身分證雖然是常用證件，但有報導指有些材料可能被偽造，相比之下，護照的晶片內存照片與相關資訊，資料寫入有不可篡改性，「其實是資安等級更高的證件」。

不過，目前銀行開戶是認身分證、不認護照，Authme擁有護照晶片驗證技術，李紀廣表示，未來也會爭取讓金融機構使用護照，來作為強度最強的身分識別工具。

展望未來，李紀廣表示，這2年因為疫情仍有影響國外市場業務開拓，如今，Authme除了提供專案模式外，也有提供雲端SaaS（軟體即服務）模式，有機會打破地理限制。明年起希望在台灣站穩腳跟外，也透過SaaS模式積極開拓日本與東南亞市場。（編輯：林淑媛）1111218