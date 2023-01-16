更多編輯台推薦新聞：
京都「橘色惡魔」橘高校再為台灣獻藝 參演文總除夕特別節目
文化

京都「橘色惡魔」橘高校再為台灣獻藝 參演文總除夕特別節目

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

2022全球十大熱門下載app TikTok連3年奪冠

2023/1/16 22:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社波士頓16日綜合外電報導）根據美國市場研究公司Apptopia調查，2022年全球十大熱門下載app排行榜TikTok連3年奪冠，臉書掉到第8。隨著疫情降溫，因遠距工作和學習爆紅的視訊軟體Zoom這次跌落10名外。

根據Apptopia統計，TikTok的母公司北京字節跳動還有另外一款app（應用程式）影音剪輯軟體CapCut，連續第2年擠進排行榜前10名。

另外，2022年全球十大熱門下載app榜單中，臉書（Facebook）母公司Meta包辦了3名，分別是第2名的Instagram、第3名的WhatsApp，以及從2021年的第3退到第8名的臉書。

擠進2022年全球十大熱門下載app榜單中有2款手機遊戲，分別是名列第7的「地鐵跑酷」（Subway Surfers）和排名第9的大型多人派對淘汰賽Stumble Guys。

地鐵跑酷是一款2012年發行的不停跑者遊戲，推出以來長年盤踞手機遊戲類下載冠亞軍。

其餘2022年十大熱門下載app中，還有名列第5的Snapchat、第6的Telegram及第10的Spotify。

Apptopia每年公布全球十大熱門下載app排行榜，目前已經進行到第6個年頭。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1120116

#Apptopia
#TikTok
#全球
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族