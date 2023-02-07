中國ChatGPT概念股大漲 百度也要推出

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（中央社台北7日電）AI聊天機器人應用程式ChatGPT爆紅後，在中國掀起追捧熱潮。ChatGPT概念股近期在A股持續大漲，網路巨頭百度也將在3月推出類似ChatGPT的應用，取名為「文心一言」。

百度官方今天宣布，將推出大模型新專案「文心一言」，英文名ERNIE Bot。

百度稱，在人工智慧4層架構中，有全棧佈局。「文心一言」位於模型層。基於公司在人工智慧領域深耕數十年，擁有產業級知識增強文心大模型ERNIE，具備跨模態、跨語言的深度語義理解與生成能力。

據每日經濟新聞報導，百度將在3月完成內測，向公眾開放。目前，「文心一言」在做上線前的準備。2022年9月，百度CEO李彥宏曾判斷人工智慧發展在「技術層面和商業應用層面，都有方向性改變」。

百度官宣後，股價今天在香港股市應聲大漲，收盤漲逾15%，股價創2022年2月以來新高。

報導引述哈爾濱工業大學計算學部教授車萬翔認為，百度有「很強的技術實力和深厚的技術積累」，只要下定決心投入更多的資源，做出中國國產的ChatGPT是水到渠成的事。

此外，中國大陸A股還有眾多ChatGPT概念股，如科大訊飛、天源迪科、昆侖萬維、榮聯科技等，近期股價持續大漲，今天也多收紅。其中，漢王科技已經連續爆出6個跳空漲停，雲從科技6天也連攻3個漲停。

對於ChatGPT走紅，在中國引發資本市場的強烈關注，澎湃新聞引述長城基金基金經理趙鳳飛表示，ChatGPT的大熱是源於其驚豔的用戶體驗，由於人工智慧技術的進步在很大程度上會改變人們的生活，因此該領域的每一次重大突破，都會引起全社會的廣泛關注，在A股市場掀起相關概念股的上漲浪潮，應該也是順理成章。

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上游方面，趙鳳飛看好與ChatGPT相關度較高的擁有傳統自然語言處理（NLP）技術的上市公司；此外，業內也點名看好AI處理器、演算法方面的上市公司。

不過，趙鳳飛提醒投資者，縱觀人工智慧發展的歷史，每當有新的技術突破，並帶動一些創新應用場景時，公眾對AI的預期往往就會很高。但是，底層技術尤其是演算法的進步，具有很大的不確定性和不可控性，人們往往容易對AI技術的兌現節奏過於樂觀，這是短期最大的風險。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120207