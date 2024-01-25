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高熵合金之父葉均蔚 榮登台灣科學界影響力第1人

2024/1/25 14:17（1/25 14:51 更新）
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美國史丹佛大學團隊日前公布「全球前2%頂尖科學家」榜單，被譽為「高熵合金之父」的清華大學材料系講座教授葉均蔚在單年度科學影響力排行榜中名列全台第1；在全球材料領域榮登第2名。（清華大學提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年1月25日
美國史丹佛大學團隊日前公布「全球前2%頂尖科學家」榜單，被譽為「高熵合金之父」的清華大學材料系講座教授葉均蔚在單年度科學影響力排行榜中名列全台第1；在全球材料領域榮登第2名。（清華大學提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年1月25日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）清大今天指出，葉均蔚教授榮登美國史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」榜單。在單年度科學影響力排行榜中名列全台第1；在全球材料領域榮登第2名，在華人材料領域中排名第1。

清華大學今天發布新聞稿表示，葉均蔚打破以往學界所認知合金所含金屬元素越多、比率越高越易脆裂的迷思，率先提出高熵合金理論。

葉均蔚透過新聞稿表示，混合5種或5種以上等量或比例接近的元素，創造出更強、更韌、更輕，且耐高溫、抗腐蝕、延展性更高的新型合金，開創高熵材料研究領域。

葉均蔚說，他歷年來發表論文篇數294篇，總引用次數近4萬4000次，史丹佛大學的評比不只看論文數量，更重視論文的「質」，以及研究的原創性及影響力，他才有機會脫穎而出。

清華指出，美國史丹佛大學團隊自2019年起，使用全球最大的論文引用資料庫Scopus，依據總引用次數、綜合評估質與量的指數、單獨或第1作者等關鍵指標，分析全球約960萬名科學家研究表現，發表「全球前2%頂尖科學家」榜單，其中包括「終身」及「年度」2項科學影響力排名。

清華指出，史丹佛大學團隊於2023年底公布的「年度科學影響力排行榜」中，統計全球科學家在前一年，即2022年的年度科學影響力。葉均蔚在全球所有領域的科學家中排名第152名，並榮登全台第1。

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值得一提的是，葉均蔚在2022年度全球材料領域的科學影響力排名第2，勝過許多手握數十數百億研究經費、領導數百名研究人員的材料科學家。

清華表示，葉均蔚被國際譽為「高熵合金之父」，榮獲2021年行政院傑出科技貢獻獎。國際期刊「自然」（Nature）更在2016年特別越洋專訪葉均蔚，報導他獨創的「金屬調合學」，肯定台灣為高熵合金發源地的研發成果。（編輯：方沛清）1130125

#清華
#葉均蔚
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