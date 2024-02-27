宏達電攜手英特爾 MWC推5G工業網路應用

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（中央社記者吳家豪台北27日電）宏達電今天在2024年世界行動通訊大會（MWC）宣布，旗下5G數位轉型團隊HTC G REIGNS攜手Capgemini和英特爾（Intel），共同推出5G專網工業網路解決方案，拓展國際產業合作商機。

宏達電發布新聞稿說明，新解決方案以G REIGNS的vRAN專網軟體為核心，並整合人工智慧（AI）、邊緣運算軟體和工業5G專網技術，不僅能提供更高效和更即時的分析，還將整合到工業元宇宙解決方案，適用於製造、零售、國防、飯店、電信、物流和倉儲等領域。

宏達電也在MWC推出全新VIVE XR Elite商業版，增加支援基於位置的實景應用套件，並將延展實境（XR）頭戴裝置與VIVE商業保修、VIVE Business+軟體管理及服務解決方案相結合，協助企業一站式管理XR設備。

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此外，中華電信於MWC再次結合台灣館舉辦HAPPY HOUR活動，邀請國內外資通訊產業廠商及國際電信業者近百位代表齊聚，交流合作機會。中華電信將設立歐洲子公司，結合和碩、仁寶5G O-RAN（開放式無線接取網路）產品，與波蘭電信EXATEL合作5G專網，實際落地歐洲。

中華電信總經理林昭陽表示，期待目前與波蘭電信EXATEL的合作，為台灣與國際電信業者的合作再添成功案例。中華電信2024年將設立歐洲子公司，伴隨台商共同開拓國際市場。（編輯：張均懋）1130227