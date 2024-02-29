分析師：蘋果Vision Pro退貨率低於1% 出貨時間改善

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（中央社記者吳家豪台北29日電）蘋果公司空間運算設備Apple Vision Pro於2月2日在美國上市，首批買家已超過14天退貨期限。分析師調查顯示，目前Vision Pro退貨率低於1%，出貨時間已改善為3到5天到貨，今年全球出貨量預估調升至60萬至70萬台，高於先前估算的50萬台。

天風國際證券分析師郭明錤28日在寫作平台Medium發表文章指出，Vision Pro今年1月19日開放預購後，雖因早期採用者積極購買而銷售一空，但需求隨即快速下滑，至今仍無改善，除非Vision Pro降價或有更多吸引人的應用，否則美國市場出貨成長有限。

郭明錤指出，過去一個月內，數家原先產能較小的Vision Pro供應商已擴產，今年美國市場出貨量預估約20萬至25萬台，雖優於蘋果原先預估的15萬至20萬台，但此規模仍是利基市場。

根據郭明錤的調查，目前Vision Pro退貨率低於1%，結果並無異常。值得關注的是，在退貨的使用者中，約20%至30%是因為不知如何設定Vision Pro。

他也提到，市場普遍預期蘋果會推出降低規格的Vision Pro低價版，以及規格升級的新機種，但他最新調查顯示，目前蘋果仍未正式開啟相關專案。

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郭明錤透露，目前蘋果正式開案的新款Vision Pro，預計在2025年第4季到2026年第1季量產，由鴻海（2317）取得新產品開發（NPI），且新專案聚焦改善供應鏈生產與管理效率，或許可降低成本，但規格變動有限，推測使用者體驗可能不會與現在機型有差異。

他說，蘋果已在收集使用者意見回饋，以規劃Vision Pro產品藍圖，目前預估Vision Pro規格顯著變化的新機種，可能要到2027年才會量產。（編輯：張均懋）1130229