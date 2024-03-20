核融合產業協會華府集會 憂步太陽能後塵由中國主導

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）新興西方核融合產業的領袖本週將在華府集會，設法募集更多資金投入研究，以避免在開發商業上可行的核融合反應爐競賽中，落後中國。

路透社報導，美國總統拜登（Joe Biden）本月簽署一項資金法案，內容包含2024年核融合科學計畫經費7億9000萬美元，低於支持核融合人士所稱需要的10億美元以上。

各國科學家、政府和企業競相發展讓太陽發光發熱的核子反應─核融合，俾以提供零碳電力。和核分裂的核電廠不同，如果蓋出商業核融合電廠，並不會製造永久性輻射核廢料。

核融合產業協會（Fusion Industry Association）本週將在華府舉行年度研討會，執行長霍蘭德（Andrew Holland）表示，外界普遍憂心核融合會步上太陽能產業的後塵。太陽能產業的技術大多在美國研發出來，但在製造領域卻由中國稱霸。

霍蘭德告訴路透社：「顯而易見，中國野心勃勃想做同樣的事，無論是在供應鏈或開發者方面…現在是美國回應這個挑戰的時候。」

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根據核融合產業協會去年7月發布的報告，世界各地的民間公司截至2022年已募資超過60億美元。這份報告大多未納入流向難以追蹤的中國核融合產業的民間資金。支持發展核融合人士表示，要讓核融合從實驗室進入商業世界，亟需更多的資金。

核融合產業協會在華府登場的第三屆年會預期將吸引來自美國、英國、德國和日本等國350多人出席，比前幾屆多了大約100人。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130320