傳iPhone16中國版由百度提供AI功能

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（中央社台北25日電）蘋果公司將於今年發表iPhone16、Mac系統和iOS18，中國媒體報導，國行版（在中國正當管道銷售的）人工智慧（AI）功能，將由中國科技業巨賈百度提供，帶動百度股價隨即大漲6%。

綜合中國財經網等媒體今天報導，蘋果曾與阿里巴巴和另外一家國產大模型公司洽談，最後確定由百度提供這項服務，預計採取API介面的方式計費。

蘋果將國行版iPhone等設備採用中國大模型AI功能，主要是出於合規需求的考量，至於國外版iPhone等設備的AI功能，均來自於蘋果自己的大模型。

而百度與國外手機大廠合作已有前例，今年1月25日，韓國三星發表Galaxy S24系列新品，當時即宣布與百度智能雲締結AI生態戰略合作夥伴，為用戶提供翻譯功能、智能摘要、排版等生成AI體驗。

另據華爾街日報22日報導，據熟悉內情人士表示，蘋果一直在尋找中國本地的生成式人工智慧模型供應商，主因是中國要求此類模型須通過監管機構的審核。

報導說，中國一直是蘋果公司最大的海外市場，但這幾年因為經濟不景氣、中國部分政府機關、國有企業限制員工使用iPhone，再加上來自中國本土品牌的競爭，以致蘋果在中國市場的銷售成績不見起色。

蘋果近期頻頻加強與中國市場的互動，包括蘋果執行長庫克（Tim Cook）現身亞洲最大的上海蘋果零售店開幕式，另赴北京出席中國發展高層論壇，並稱蘋果將繼續投資中國市場。

蘋果公司12日也表示，將擴大在中國的應用研究實驗室，因此分析人士稱若蘋果與百度合作成功，將有望提升蘋果在中國的競爭力。（編輯：曹宇帆/廖文綺）1130325