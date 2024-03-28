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首頁 / 科技

Google去年刪除逾55億個不良廣告 靠AI加強執行

2024/3/28 20:05
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（中央社記者吳家豪台北28日電）Google今天公布2023年度廣告安全報告，去年阻止、刪除超過55億個不良廣告，略高於2022年；同時阻止、刪除1270萬個違規廣告主的帳戶，幾乎是2022年的2倍。

Google廣告隱私與安全副總裁暨總經理倫諾克斯（Duncan Lennox）在官方部落格發文表示，Google的目標是在不良廣告登上Google平台之前就攔截，並暫停詐騙的廣告帳戶，或在被發現後立即移除。在這些方面，人工智慧（AI）都在改善Google的政策執行。

倫諾克斯說，Google的安全團隊長期以來都有使用AI驅動的機器學習系統，在人們看到不良廣告之前，偵測並封鎖數十億則這類的廣告。雖然這些機器學習模型非常成熟，但在過去仍需要經過大量訓練，往往需要仰賴數十萬、甚至數百萬個有違規內容的案例。

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倫諾克斯指出，相較之下，大型語言模型（LLM）能夠快速審查並解讀大量內容，同時掌握內容中的重要細微差異。這些先進的推理能力，已經讓Google能針對一些更複雜的政策，做出更廣泛且精準的執行決策。

舉例來說，大型語言模型更擅長快速識別金融服務的新趨勢，找出濫用這些趨勢的不肖人士採取的模式，並區分正當的商業行為和快速致富的騙局，這有助於Google團隊更靈活應對各種新興的威脅。（編輯：楊蘭軒）1130328

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