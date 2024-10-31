創輕便乳癌篩檢設備助農村 南美洲女孩奪創業冠軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山30日專電）年輕女性乳癌發生率升高，來自哥倫比亞的女孩艾古岱洛發現拉丁美洲與已開發國家的乳癌存活率差距甚大，晚期發現導致更高死亡率。她和好友開發出一款方便攜帶的篩檢設備，奪下舊金山新創盛會創業冠軍。

舊金山年度大型新創盛會TechCrunch Disrupt，年初開始從數千家申請者中選拔出200家新創公司，最終篩選出20家於28至30日站上創業擂台比拚，今天選出最終冠軍。

前5強名單中，包括檢測芬太尼（fentanyl）毒品的新創公司、幫助少女度過青春期的健康應用程式等，競爭激烈。來自哥倫比亞的艾古岱洛（Valentina Agudelo）與夥伴，以開發有助於早期乳癌發現的可攜式設備奪冠，拿下10萬美元獎金（約新台幣319萬元）。

艾古岱洛是在6年前進行研究時發現拉丁美洲國家擁有大量農村人口，但是嚴重缺乏乳房攝影和其他先進的診斷工具，於是創建一款可攜式的篩檢設備，受到評審肯定。

艾古岱洛說，她發現乳癌風險在農村地區與已開發國家的差距後，就一直希望能解決問題，於是創立了Salva Health這間公司，開發一款小型篩檢設備，通過電極的方式來測量乳房組織密度，並在數分鐘內將結果傳送到手機、平板電腦或個人電腦等裝置。

這款設備並非乳房攝影的替代品，而是篩檢工具，目的在檢測異常情況並評估惡性腫瘤的可能性。艾古岱洛說，希望透過這些資訊，保險公司可以更有效判別出乳癌高風險的女性，並確保她們能夠優先獲得及時的診斷和醫療服務。

Salva Health目前擁有13名員工，與哥倫比亞大型保險公司Grupo Sura合作，發展臨床試驗，並開發一款能夠預測乳癌風險的AI模型。

艾古岱洛也表示，雖然美國沒有乳房攝影設備短缺或大量農村人口的問題，但讓更多女性進行篩檢，可能會節省大量的健康保險成本。她更希望將重點放在非洲和印度。

Salva Health也在探索用於早期糖尿病和心血管疾病的解決方案。艾古岱洛強調，公司希望幫助民眾及早發現疾病的徵兆，讓患者能以更低的成本得到適當的診斷和治療。（編輯：周永捷）1131031