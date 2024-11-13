生成式AI助永續能源發展 美台高科技論壇引迴響

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（中央社記者張欣瑜舊金山12日專電）生成式AI應用成為今年熱議話題，日前於矽谷舉行的「美台高科技論壇」探討生成式AI在永續能源發展的角色，引起廣泛迴響。氣候科學家李湘鶴11日受訪表示，生成式AI在能源管理配置上應用已成重要趨勢。

駐舊金山科技組、北美台灣工程師協會（NATEA）9日合辦「美台高科技論壇」，以生成式人工智慧（AI）在永續能源上之應用為主軸之一，並提倡「意識科技」觀念。

自2022年底ChatGPT問市以來，生成式AI迅速崛起，引發龐大能源需求。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年在不同場合陸續談及AI發展對能源資源帶來的挑戰。

與此同時，黃仁勳也指出AI技術在優化能源管理上亦可以扮演重要角色。

以台灣科學科技界人士為主要成員的NATEA，為引領大眾對ESG（環境保護、社會責任、與公司治理）和永續能源的意識，今年邀請相關領域專家於論壇分享看法。

NATEA會長、加州勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）科學家李湘鶴也是與談人之一。她受訪表示，身為氣候科學家，也經常被問到「你相信氣候變遷嗎？」社會上還是有不少人認為環境議題很遙遠，意識培養需要時間。

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」7日表示，2024年「幾乎肯定」會是有紀錄以來最熱的一年，暖化幅度超過攝氏1.5度。李湘鶴強調，永續發展必須持續被討論，NATEA這次將牽涉廣泛、較難理解的議題搬上檯面，是希望能產生拋磚引玉的效果。

李湘鶴表示，AI技術日益普及，讓科學家多了新工具可以運用來推進科學發展，以她的工作為例，將AI工具與傳統模型做結合，能夠更有效阻斷野火發展和疏散民眾。

她認為，生成式AI如何被應用在能源領域、讓能源能夠更有效地配置、使用、管理，更是如今一門重要的課題，希望透過論壇的討論促進科學和科技界對此議題的交流，讓科技發展朝向更有意識的方向去實現，這也是矽谷開始重視的「意識科技」。

「美台高科技論壇」有20多年歷史，每一屆主題都引領趨勢。李湘鶴說，早期論壇以半導體和硬體為主，隨著軟體在矽谷興起，主題也變得更加多元，結合硬體與軟體。

駐舊金山科技組長顏宏偉表示，台灣與矽谷之間有著強大的連結，每年矽谷都有很多瘋狂又新穎的想法誕生，而台灣能幫助實現這些想法，把想法變成真正的產品。

NATEA矽谷分會副會長暨論壇主辦人高名彥表示，期盼美台高科技論壇能繼續為台灣社群及矽谷各界提供一個探討最新科技趨勢的平台。這次以「生成式AI與意識科技」為主軸，希望能為台美兩地的台灣人和大眾，提供矽谷最新的科技脈動。（編輯：陳承功）1131113