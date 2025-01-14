輝達AI導入醫療保健產業 加速藥物與基因研究

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（中央社記者吳家豪台北14日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天在美國舊金山舉行的摩根大通醫療照護活動上，宣布建立新的合作關係，透過加速藥物探索、加強基因組研究，以及利用代理型和生成式AI，推動醫療保健和生命科學產業轉型。

輝達發布新聞稿指出，匯集AI、加速運算及生物資料領域，將把醫療保健變成最大的科技產業。醫療保健領導廠商IQVIA、Illumina、妙佑醫療國際（Mayo Clinic）及Arc Institute，均使用輝達技術開發健康相關解決方案。

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採用輝達技術的解決方案包括可減輕行政庶務負擔以加快臨床試驗的AI代理、從生物儀器所得資料進行學習以推動藥物探索和數位病理發展的AI模型，還有用於外科手術、病患監測和手術的實體AI機器人。

輝達醫療業務部門副總裁鮑爾（Kimberly Powell）表示，輝達的AI與加速運算能力，加上產業領導業者的專業知識和技術，有望開創醫療與生物領域創新的新時代。（編輯：林家嫻）1140114