日本將開發月球天氣預報系統 盼助太空人防輻射

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本的研究團隊將藉由人工智慧（AI）預測從太陽到月球的強烈宇宙輻射，盼開發出月球的宇宙天氣預報系統。這項技術未來有助於太空人在月表活動時，避免暴露在輻射中。

「讀賣新聞」報導，太陽表面的黑子周邊會頻繁發生閃焰，若出現大規模閃焰，就會釋放出被稱為「高能量粒子」的強烈宇宙輻射。由於月球不像地球一樣有大氣保護，對人體有害的危險輻射會直接照射到月球表面。

為此，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）、富士通公司（Fujitsu）等單位人員組成的研究團隊，希望能在2025年度內開發出可以事前預測高能量粒子發生的技術，為未來的載人月球探測任務做好準備。

研究團隊將善用過去抵達地球的高能量粒子規模和持續時間等資料，以及美國國家航空暨太空總署（NASA）蒐集到有關太陽活動等數據，並讓富士通開發的AI學習閃焰發生模式、人工衛星在月球周邊觀測到的輻射量數據，以驗證是否得以預測高能量粒子的發生。

美國規劃透過「阿提米絲」（Artemis）計畫，自1972年以來首度嘗試將太空人送回月球；而JAXA也盼透過這項計畫，在2028年之後把日本太空人送上月球。

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如果這項預測技術誕生，有望能讓太空人預先避難，避免遭遇輻射。

富士通資深經理光田千紘表示：「考量被輻射暴露的風險，希望開發出來的技術能當作在月球活動時的判斷依據。」（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1140218