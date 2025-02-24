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「機器人記者」採訪深圳兩會 舉麥克風提問吸睛

2025/2/24 14:46
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（中央社台北24日電）機器人應用近期成為中國熱門焦點，一個命名為「夸父」的人形機器人昨天經准許以「特約記者」身分參與報導深圳兩會。舉著麥克風提問的「夸父」據稱吸引不少政協委員紛紛上前交流互動。

綜合深圳衛視、香港星島日報報導，深圳政協會議今天揭幕，「夸父」昨天出現在政協委員報到現場，獲准以「特約記者」身分參與深圳兩會的報導。

「夸父」是中國首款搭載開源鴻蒙系統，可跳躍、可適應多地形行走的人形機器人。據指出，舉著麥克風提問的「夸父」吸引不少政協委員上前交流互動，而特別推出的「夸父逐會」專欄將持續報導兩會訊息和觀察。

報導也提到，深圳近期積極推進「全行業應用場景開放」，累計發布了近200個「城市+AI（人工智慧）」應用場景，在全中國率先將政務服務系統接入DeepSeek大模型。

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另據深圳官方微信公眾號消息，深圳將設立人民幣100億元產業基金以支持人工智慧和機器人產業發展，聚焦人工智慧的軟硬體、具身智慧（基於物理身體進行感知和行動的智慧系統）等方向。

此外，深圳今年還將從多管道籌集45億元資金，用於支持訓力券（AI訓練優惠）、模型券（購買AI優惠）、語料券（語言數據共享及交易優惠）、場景補貼及科技研發等，為企業使用算力提供最高60%、最高1000萬元的資助。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140224

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