繼DeepSeek後中國AI軟體Manus爆紅 宣稱能找房分析股市

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（中央社台北6日電）繼深度求索（DeepSeek）之後，中國AI產品Manus近日受到關注，號稱是「全球首款真正的通用型AI Agent（人工智慧代理）」，能直接執行各種任務，包括寫PPT、找房子、分析股票等。

綜合香港01、星島日報等港媒報導，中國一款自行研發名為Manus的AI產品在科技圈受到關注。官方宣稱，Manus不僅是一個只會聊天的對話式AI工具，而是一個真正自主的智慧體AI Agent。

報導還提到，Manus今天清晨起成為中國科技圈的熱門話題，整個中國網路上都有人在索取Manus的邀請碼。

研發團隊宣稱，Manus是一個真正自主的AI代理，能解決各類複雜多變的任務。與傳統AI助手不同的是，Manus不僅能提供建議或答案，還能直接交付完整的任務成果。

根據報導，Manus上線就在社交媒體上爆紅，邀請碼更是一碼難求。二手交易平台上，Manus邀請碼的標價被炒到人民幣999元至5萬元（約新台幣4400至22萬元）不等。

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Manus爆紅的原因與一段4分鐘的影片有關。影片展示了3個Manus應用案例，包含自主篩選15份簡歷，分析入選者資格並生成Excel格式的排名報告；為紐約購房者研究安全社區、優質學校和預算內房源；進行複雜的股票相關性分析，甚至根據需求部署互動式網站展示結果。

報導指出，Manus創始人是一位年輕的「90後」連續創業者肖弘。肖弘畢業於華中科技大學軟體工程專業。他比DeepSeek創辦人梁文鋒還年輕。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1140306