鴻海研究院攜台大與日本NICT 突破衛星光通訊技術

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海研究院半導體所今天宣布，攜手台灣大學與日本情報通信研究機構（NICT），突破星間光通訊領域關鍵技術，鎖定未來無透鏡高速光通訊技術和衛星通訊應用。

鴻海研究院（Hon Hai Research Institute, HHRI）7日下午透過新聞稿指出，鴻海研究院半導體所所長暨陽明交大講座教授郭浩中，與半導體所洪瑜亨博士、研究員繆文茜、蕭復合及研究團隊，攜手國立台灣大學特聘教授林恭如研究團隊及日本情報通信研究機構（National Institute of Information and Communications Technology, NICT）程志賢博士研究團隊，開展跨國研究合作。

鴻海研究院指出，近日研究團隊在光通訊系統傳輸效率和穩定性方面取得突破。開發出埋入式二維中空金字塔光子晶體層結構的面射型雷射（Buried-Photonic-Crystal Surface-Emitting Laser, PhCSEL）。

鴻海研究院說明，全球光學衛星通信應用發展，低地球軌道衛星部署數量增加，傳統衛星網絡中，每顆衛星需與地面站直接連接來提供服務，但低軌衛星大規模部署，相應地面站建設難以跟進。

鴻海研究院表示，近年來名為星間光通訊（Inter-Satellite Link）技術，利用雷射光通訊技術提供解決方案，透過衛星間的光學連接，實現訊息在太空的中繼傳輸並最終抵達地面站，大幅減少地面基礎設施需求並降低建設成本，可為極地和海洋等偏遠區域提供覆蓋穩定的高速網路。

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鴻海研究院指出，自由空間光通訊相比傳統無線電技術，具備優勢包括更精確的點對點傳輸能力、更高的安全性和保密性，以及擺脫頻譜資源限制與干擾問題，預期雷射光通訊的高頻寬特性，可望推動通訊技術從窄頻時代邁向超寬頻時代，成為未來太空通訊的核心技術。

鴻海研究院表示，相關技術為未來無透鏡高速光通訊技術和衛星通訊應用奠定基礎，研究團隊未來計劃進一步改善PhCSEL的調變頻寬和光束品質，實現更高速率和更遠距離的無透鏡光通訊系統。（編輯：張良知）1140407