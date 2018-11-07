批評小野遭質疑人格謀殺 藍綠白回應

民進黨高雄市長參選人陳其邁（圖）7日再促國民黨台北市長參選人丁守中道歉，認為丁守中對作家小野、導演吳念真的指控是「人格謀殺」，批評丁卑劣的政治操作。中央社記者王淑芬攝 107年11月7日

（中央社記者王淑芬、李淑華、梁珮綺台北7日電）作家小野以影片表態挺高雄市長參選人陳其邁，遭國民黨丁守中批評「門神」說，讓小野激動落淚。台北市長柯文哲說「對小野不太好意思」；陳促丁道歉；丁則認為「陳其邁才應向高雄市民道歉」。

柯文哲8日起請假投入選戰，在今天傍晚下班後出席行動競選總部活動，並在小野幫忙下穿上寫有「市長阿北」的競選背心，柯文哲上台當場擁抱小野表示抱歉。

他接受媒體訪問表示，小野是文化人，不是政治人，自然不會搞棄保等政治操作，卻被說成是民進黨的文化門神，當然相當難過；而他找小野來幫忙，因此對小野不太好意思。

柯文哲說，小野並非在這兩週才突然出現在台灣，「他在文化界已經工作30年以上」，且幾乎很少聽到有人說小野壞話，當時他拜託小野擔任競選總幹事，主要是補足文化政策不足之處。

柯文哲表示，自己有過一次競選經驗，比較習慣，「一般這種正常人來打這種dirty的選戰都受不了」。柯文哲重申，人活在世界上不是只有政黨，還有親戚、朋友、同事。

陳其邁今天在亞洲新灣區流行音樂中心5號鯨魚館發表政策白皮書，副總統陳建仁也出席背書。他在會後受訪再促丁道歉，並批評那樣的指控是對小野、吳念真兩人人格謀殺，沒有人經得起那樣瘋狂的言語霸凌。

陳其邁說，兩人都是他的好友，過去一起為文化議題共同努力，對他們的人格深信不疑，只因小野相挺他就被像鯊魚噬血式的政治操作。如果丁守中不道歉相信會激起文化界反彈

陳其邁同意柯文哲說法，強調選舉除了藍綠、輸贏之外，還有重要的價值、人性尊嚴、人道關懷，他肯定小野及吳念真在文學、影視文化，以及偏鄉教育議題無私無我的奉獻，批評丁卑劣的政治操作。

至於國民黨台北市參選人丁守中下午列席國民黨中常會前接受媒體受訪表示，小野、吳念真過去長期支持民進黨，現在跳出來支持陳其邁，一點都不意外。丁守中說，陳其邁當過高雄市代理市長，高雄市在八二三水災後成為「千坑之城」，陳其邁才應向高雄市民道歉。(編輯:孫承武)1071107