小野之後 導演柯一正拍影片挺陳其邁

影片來源：陳其邁Youtube頻道

（中央社記者王淑芬高雄8日電）繼作家小野之後，導演柯一正也透過影片，力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，呼籲選民要相信誠實、認真、行事低調的人作為領導者。

曾與吳念真、小野一同發起319、368兒童藝術工程，也參與指導過光陰的故事、人間條件等很多知名作品的導演柯一正，在「我是挺其邁的」影片中提到，他在高雄當兵，事隔多年舊地重遊，發現高雄從都市面貌到人文風貌等都變得很不一樣；包括城市光廊、衛武營、電影展等，都有具體的成績，感受到積極的態度，近20年、縣市合併之後，城市的發揮空間更大。

提到國民黨市長候選人韓國瑜，柯一正認為他是喧譁、浮誇、創造虛有話題的人，會隨意承諾的「王祿仔仙」；柯一正還說韓國瑜是個好的表演者，適合進入演藝圈，會比去當市長好太多了，他認為韓國瑜不一定有行政能力，尤其不相信韓國瑜能拚經濟。

柯一正說，陳其邁出淤泥而不染，是認真低調、很努力做事的人，呼籲高雄人在選前幾天冷靜思考，找一個可以信任的人。他相信也推薦陳其邁是做事、不多話，也絕對可以在未來看得到做出成績。

對於柯一正的批評，韓國瑜陣營表示，尊重個人選擇。（編輯：陳政偉）1071108