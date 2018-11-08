旅宿智慧化 嘉義市30家旅館設互動機台

嘉義市「智慧旅宿」8日啟動，將在30家旅館設置互動機台，方便旅客預訂餐廳、門票、遊程與伴手禮等。圖為業者向旅客解說操作介面。中央社記者江俊亮攝 107年11月8日

（中央社記者江俊亮嘉義市8日電）嘉義市「智慧旅宿」今天啟動，將在30家旅館設置互動機台，提供中、英、日與韓語等操作介面，方便旅客預訂餐廳、門票、遊程與伴手禮等。

嘉義市長涂醒哲在耐斯王子大飯店舉行啟動記者會時表示，「智慧旅宿」計畫串聯旅館業、商圈與觀光產業，透過行動支付、網路服務及三機一體共構平台，整合特色美食、景點及文化，落實智慧城鄉發展目標，將使嘉義市觀光旅遊更具國際競爭力。

他說，這項計畫因應智慧時代，由嘉義市政府向經濟部工業局提出「智慧旅宿」概念及需求，由工業局補助廠商，推動嘉義市智慧旅宿觀光行動服務，希望讓旅客快速、方便獲得各項資訊。

涂醒哲表示，上任後就成立智慧城市推動委員會，積極打造各項智慧化服務，讓嘉義市從全球400多個城市中脫穎而出，連續兩度獲選為ICF（國際智慧城市論壇）全球TOP 7智慧城市，也是台灣第一個成立智慧科技處的城市。

他說，嘉義市「智慧旅宿」創新服務平台整合飯店業、商圈、旅行社、交通業與伴手禮店家，還提供多元支付服務，方便旅客買商品及結帳。（編輯：李明宗）1071108