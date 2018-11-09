父親一句話 97歲謝春梅留鄉行醫執業

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣公館鄉福基診所97歲老醫師謝春梅，從日治時期行醫至今74年，堪稱全台最年長執業醫師，他出身貧困佃農之家，只因父親一句話受到感召，長年以醫療專業守護家鄉。

苗栗公館小鎮上的福基診所全年無休，提起老醫師謝春梅，當地幾乎無人不知，無人不曉，儘管已高齡97歲，仍行動自如，每天開門執業，即便逢年過節，只要病人找上門，他從不拒絕，遇到重病或年長者無法前來診所，更是不計貧富，親自出診，長年奉獻地方醫療，多次獲頒醫療奉獻獎。

謝春梅是佃農之子，自幼家中貧困，9歲才入學，日治時期公學校畢業後，因身邊貴人介紹，相繼跟隨多名醫師習醫，透過苦讀自學，1944年通過「台灣總督府乙種醫師考試」合格，隔年在公館家鄉開啟他的行醫人生。

謝春梅指出，當年乙等醫師考試，一般學科就要考3天，包含內、外科、婦產科、小兒科及基礎醫學等，通過後再過實地臨床考試這關，合格發給證書還要經過台大4個月到半年的醫師訓練，最後才發給醫師執照。

拿到執照以後，謝春梅還想朝眼科進修，父親得知後說「鄉下沒有醫生，何不留在地方服務」；他當時驚訝，父親沒念過什麼書卻會講這樣的話，深受感動，加上祖母生前胃病沒錢就醫，以致病入膏肓過世，於是下定決心，留在家鄉執業，照顧公館、獅潭、大湖等臨近鄉鎮病患，至今74年，從未離開。

他回想，開業起初幾年，公館地區還沒有通電，看病得靠瓦斯燈或蓄電池燈光；苗栗多山區，早期出診，交通不便，靠兩條腿跋山涉水，一趟走個1、2個小時是家常便飯，真的是「行」醫，有時夜間遇到情況危急病患或難產婦人，還得拿火把翻山越嶺，非常辛苦。

他還曾為了病人游泳渡溪。謝春梅說，有次下鄉看診一天已走了10多公里山路，診所又臨時來了急診病患，為了趕時間，索性將看診包託人帶回，他自己涉水游過一、二十公尺寬的後龍溪，抄近路回診所看病。

謝春梅視病猶親，看診細心，福基診所雖未加入健保，不少鄉民只要身體不適，仍習慣上門給他看診，有一家5代都給他看，最早接生的嬰兒現已72歲；一般醫師多半不願接手的病故往生者行政相驗，他也樂意協助。

謝春梅現仍不辭辛苦下鄉相驗，每月出門次數約3、40件，幾乎包辦在地鄉親的生、老、病、死。他說，「活著的病人要看，死亡的要相驗，當是讓往生者尊嚴送他最後一程」，遇上貧苦人家，他甚至會包下奠儀才離開。

早在健保開辦前，謝春梅即擔任家扶中心特約家庭兒童免費診療診所醫師多年，他常說「當醫師不是要賺錢，是要救人的」，也總訓誡後生晚輩「不要想賺錢而當醫師」。

謝春梅近年因骨質疏鬆，身高只剩157公分，體重也不到50公斤，所幸身體還算硬朗，如常幫人看病、聽診、打針，他說，年少學醫，有生之日，還要為病人服務，達到行醫的初衷。

問他會不會累？謝春梅不假思索，帶著堅定的微笑說「不會，看病是我的志業」。（編輯：張銘坤）1071109