拋選戰肅殺 朱立倫高思博台南同台唱民歌

新北市長朱立倫（左）和國民黨台南市長候選人高思博（右）9日晚間參加「重返美好年代」民歌演唱會，兩人合唱歌曲「木棉道」及「朋友」。中央社記者張榮祥台南攝 107年11月9日

（中央社記者張榮祥台南9日電）新北市長朱立倫和國民黨台南市長候選人高思博，今晚聯袂出席台南市今日戲院的民歌演唱會，兩人高唱「木棉道」及「朋友」；高思博說，他要讓台南成為民歌的重鎮。

拋開選戰的肅殺氣氛，朱立倫今晚南下和高思博一起參加今日戲院的「重返美好年代」民歌演唱會，兩人還合唱「木棉道」及「朋友」兩首歌，這也是朱立倫在這次選舉中第四次到台南為高思博站台。

朱立倫說，他這次回到太太娘家唱木棉道，很有意義，台南的木棉道是最有名的，這首歌和台南也有非常密切的關係。

朱立倫表示，他們都是聽著民歌成長的，「民歌30」、「民歌40」，每次他都參加，所有民歌朋友也和他成為好朋友。

朱立倫說，民歌是台灣自己唱的歌，一定要繼續傳唱下去，希望高思博當選台南市長後，每年都要辦民歌演唱，且要在各地辦，就像他在新北和桃園一樣，讓民歌在各地傳唱下去。

高思博表示，「台南要變成好客的都市，就從我開始」，民歌的好歌實在太多，他要把民歌文化帶進來，讓民歌成為生活的一部份，也讓台南成為民歌的重鎮。

今日戲院今晚的民歌演唱會，邀請于台煙、殷正洋、于冠華、李麗芬等民歌時代的知名歌手演唱，讓民眾透過悠揚的歌聲，重返美好年代。（編輯：陳政偉）1071109