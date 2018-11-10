烈嶼造勢 陳福海：連任金門大橋必定通車

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）4年前在小金門拿下近半票數的金門縣長陳福海今天表示，連任後社福不縮水、醫療更強化，一定讓金門大橋如期如質完工，並啟動建設2.0升級計畫，全力打造小金門為國境之西亮點。

陳福海4年前在有「小金門」之稱的烈嶼鄉拿下近半票數，今天他率領競選團隊到烈嶼湖下社區，舉辦競選服務處成立感恩茶會。上午10時不到，數百位各村莊支持者就湧入社區廣場，座無虛席。烈嶼鄉洪姓、林姓、陳姓等各姓氏長老也都到場為陳福海加油打氣。

陳福海在團隊陪同下步入會場，向鄉親說明在烈嶼這4年來的投入成果以及未來4年要強化的施政方向。

對於競選過程中的抹黑抨擊，陳福海表示，不受影響。他為鄉親爭取福利、創造福祉的初衷和對長者的關懷絕對不縮水，不管是55歲領新台幣3000元、65歲以上長輩的福利也都會持續，還有年輕人購屋、育兒的補助也會持續強化，就是希望讓鄉親過更好的日子。

談到攸關烈嶼地區未來都市計畫發展的烈嶼國中與金門大橋旁的市地重劃、區段徵收，陳福海表示，這些工程都在進行中，未來還要配合國家公園通盤檢討釋出後的空間，透過合理的規劃與推動，讓烈嶼保有重點建設以及生態保育雙向平衡發展的願景。

陳福海保證未來4年任期一定讓金門大橋如期如質完工，同時喊出「烈嶼建設2.0計畫」口號，將在現有基礎上，先針對社區、村里的長者規劃更完善的照顧環境，同時也會透過縣府醫療基金提升烈嶼分院專科門診的醫師能量。

此外，旅客好評度很高的大膽島旅遊升級計畫，陳福海表示，正在規劃中，希望提供更多加值服務讓旅客留島、留心，進而留下消費提升小金門的商機與觀光人潮。

感恩茶會中，陳福海細數4年來推動烈嶼鄉的建設，並提到4年前上任後履行競選時對小金門鄉親的承諾與重視，先後邀請烈嶼子弟林德恭、甯國平、吳成典進入縣府服務，就是希望實質掌握小金門的需求。

陳福海感謝烈嶼鄉親4年前的支持才有機會進入縣府服務，期盼鄉親再給他做4年，他和縣府團隊夥伴一定努力做事，讓金門的進步與發展持續前行並壯大。（編輯：吳佳穎）1071110