防堵非洲豬瘟 盧秀燕：配合中央政策

（中央社記者郝雪卿台中8日電）防範非洲豬瘟，台中市長盧秀燕今天表示，台中市政府已成立緊急應變小組，由她任召集人，除要求各局處配合中央政府政策，並將盡全力輔導養豬農友阻絕疫情，做好萬全準備。

盧秀燕聽取中市府農業局長蔡精強專案報告「台中市因應非洲豬瘟防疫」後說，防疫視同作戰，市府已做好萬全準備，請民眾不要過分恐慌。

蔡精強表示，台中豬隻畜牧場共239戶，飼養約10.6萬頭豬，廚餘養豬戶約計194戶，使用廚餘飼養豬隻約計5.5萬頭。

為加強養豬業者落實廚餘高溫蒸煮，蔡精強表示，動物保護處與中市府環境保護局合作，去年12月底聯合稽查完畢194戶廚餘養豬戶，每家廚餘養豬戶都有高溫蒸煮設備。

中市府表示，未來如果中央禁止廚餘養豬，環保局將加強宣導民眾儘量減少廚餘產生，6月前可先利用焚化爐將廚餘去化，6月後則可運送到外埔綠能生態園區處理。

如果出現豬瘟疫情，中市府說，豬隻屍體將以就地掩埋為優先，場地不足供掩埋時，以公有焚化爐焚化方式處理為原則。

動保處配合中央政策，將持續宣導廚餘養豬戶轉用飼料養豬，有意願轉為飼料養豬者，每頭豬將補助最高新台幣2200元，即日起到3月31日可向各區公所申請。

非洲豬瘟是豬傳染性的病毒性疾病，以侵犯體內吞噬細胞－單核細胞系列（macrophages-monocyte series）細胞為主，並產生甚急性、急性到亞急性及慢性臨床症狀，典型特徵是皮膚潮紅及廣泛性內臟器官出血，急性型死亡率100%。（編輯：李明宗）1080108