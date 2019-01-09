陳思宇競選歌曲公開 笑稱柯文哲給信心

（中央社記者陳怡璇台北9日電）無黨籍台北市立委補選參選人陳思宇公布競選歌曲「讓白色發光」，並邀歌手白芯羽、「學姐」黃瀞瑩及台北市長柯文哲合唱，期待藉此加深選民印象並轉化為支持度。

陳思宇今天舉行競選歌曲「讓白色發光」發布記者會，並在日前搶先釋出24秒無聲版本錄音花絮 ，歌詞以白色力量、推倒有顏色高牆為主軸，並融入柯文哲常說的do the right thing，do things right，歌詞最後還有「嗡嗡」，柯市府團隊特色展露無遺。

詞曲創作者找來老天鵝改編「憨智回頭」的男主唱「郭子」，並由郭子擔任製作人，陳思宇競選團隊新聞部主任蔡峻維說，郭子創作靈感從陳思宇的競選宣言而來，從譜曲、創作到錄製，約花1週完成 。

今天陳思宇與白芯羽、黃瀞瑩及柯文哲合唱「讓白色發光」，柯文哲上台前頻頻對陳思宇說「我沒有卡拉OK就不會唱」、「等等都要靠妳了」，最終4人順利合體。

陳思宇表示，在錄音之前其實對自己的歌喉非常沒信心，但進錄音間後發現沒有被挑剔音準，並笑說可能是柯文哲給她信心，「畢竟阿北都能唱了」。陳思宇近來因為掃街緣故聲音沙啞，但她表示有在試著用丹田發力並放慢說話速度，狀況稍好一些。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選將在27日舉行，陳思宇的競爭對手有民進黨何志偉與國民黨陳炳甫，前者有民進黨主席卓榮泰助陣，而後者有意邀請高雄市長韓國瑜站台，被問及會不會擔心對手們都有大咖支持，陳思宇則回應每一位幫她加油的人都是大人物，持續衝就對了，未來也會以直播或記者會的方式表達政見。（編輯：張銘坤）1080109