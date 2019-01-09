前經發局長涉索賄 鄭文燦盼公務員清廉服務

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市長鄭文燦今天對於前經發局長朱松偉遭檢舉涉及風紀問題表示，擔任公務員首要原則就是清廉服務，更要秉持貪污零容忍的態度，市府會全力配合司法調查，盼早日查明真相。

鄭文燦今天主持市政會議時，針對前經濟發展局長朱松偉，因辦理機關勞務採購被檢舉涉及風紀問題首度回應，他表示，目前案件已進入司法程序，市府也會全力配合司法機關調查，相關公文卷宗也配合移送。盼司法機關勿枉勿縱、查明真相。

鄭文燦指出，擔任公務員首要原則就是清廉服務，更要秉持貪污零容忍的態度，不能打折扣，這也是法治所規範，無論大小事都應如此。要求市府團隊成員在執行職務都要遵守。

鄭文燦也期勉市府同仁，應注意公私分際，各項工作都須秉公處理，無私人利益成分。在執行職務時，也要將一切教條、偏見、壓力、誘惑都排除，讓每項決策公正、客觀及公平。

鄭文燦也表示，各項業務的推動都不會受個別司法案件的影響。

朱松偉被控在擔任「亞洲．矽谷」計畫副執行秘書期間，涉嫌收受賄賂與餽贈，讓業者順利取得標案，遭聲押獲准。（編輯：李錫璋）1080109