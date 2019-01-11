苗栗2國民黨立委 表態尋求連任

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣2席現任立委陳超明以及徐志榮，都為國民黨籍，其中徐志榮原本以「階段性任務完成」，表達無意再選，但今天透過臉書發文「2020立委選戰不缺席」，表態將尋求連任。

徐志榮擔任苗栗縣第二選區立法委員以來，曾多次公開或私下表示，完成鄉親交付使命，階段性任務達成後，不再參選立法委員，讓地方上年輕一代的國民黨籍民意代表躍躍欲試，不過立法院臨時會結束，徐志榮今天透過臉書表態「2020立委參選不缺席」。

徐志榮指出，近期深受各方不斷期勉、勸進與提攜，深感為鄉親、為黨肩負重責大任外，必須要有能力且專業的立委，才能在中央繼續為縣民爭取更多的建設與福利，因此，決定「參選2020立委連任」。

熟悉苗栗政治生態的地方人士指出，苗栗現任立委陳超明和徐志榮，雖然都是國民黨籍，但分屬劉派和黃派，陳超明早已表態連任決心，徐志榮如果不參選，民進黨和劉派都可能派人角逐立委寶座，屆時黃派將面對黨和派系鬥爭「內、外夾攻」，攪亂一池春水。

地方人士表示，國民黨主席吳敦義以及黃派大老、前苗栗縣長傅學鵬、苗栗縣長徐耀昌等人，為避免藍營在苗栗縣的優勢遭遇衝擊，多次與徐志榮懇談，終於讓徐志榮以秉持「歡喜做、甘願受」的精神，提早宣布決定參與2020選戰，有助減少地方上的雜音。

得知徐志榮表態尋求連任，立委陳超明告訴中央社記者，「我也會繼續參選、繼續為地方耕耘」，並指出，黨內應該也有這樣的共識，支持2人為苗栗山、海線打拚。（編輯：卞金峰）1080111