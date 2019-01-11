寒冬送暖 楊瓊瓔陪獨老溫馨圍爐

財團法人全成社會福利基金會11日在南屯區田心福德祠舉辦「寒冬送暖意、溫馨圍爐情」活動，台中市副市長楊瓊瓔（左2）也到場獻上壽桃。中央社記者郝雪卿攝 108年1月11日

（中央社記者郝雪卿台中11日電）財團法人全成社會福利基金會今天為社區獨居老人、身障者等弱勢族群提前舉辦圍爐活動，台中市副市長楊瓊瓔到場獻上壽桃，祝福老人家健康快樂，也承諾市府會努力辦好長照業務。

全成社福基金會今天在南屯區田心福德祠舉辦「寒冬送暖意、溫馨圍爐情」活動，席開30桌，邀請社區獨居老人、身心障礙者、長照業務使用者齊聚一堂，在社區志工與全成居家服務員陪伴下，共享圍爐天倫樂，楊瓊瓔、台中市議員張耀中等人到場共襄盛舉。

楊瓊瓔特別為老人家獻上壽桃，她說，全成基金會已經連續13年為獨居老人舉辦圍爐活動，明年還要繼續舉辦，很不簡單，感謝全成基金會，台中市府也會努力做好長照業務，讓老人家健康快樂。

父母都使用長照2.0服務的朱顯璋說，從5年前陪父母參加圍爐活動後，感受到社區共榮氛圍，現今只要全成基金會辦理相關社區活動，就算再忙碌，也一定向公司請假陪父母參加，讓父母知道自己很重視他們的社交生活。

原本物資募集不很順利，全成基金會董事長聶玉美表示，非常感謝志工熱情協助、持續贊助活動的陳媽媽四季涼補逢甲店、菇神餐廳、郁正公司、萬和宮及默默在背後支持的工商企業團體與個人，更感謝媒體報導，使物資募集及時到位，才能看到今日長輩滿足的笑容。

聶玉美指出，從第一屆6桌到現在近30桌，與會者由百人不到增至數百個家庭，代表越來越多長照需求家庭被發掘及關注，對於今天無法來的老人家，月底會由一群國小及國中學生組成志工小天使展開送年菜到家活動。（編輯：翁翠萍）1080111