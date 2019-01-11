彰化國中小校長異動喊停 延至今年7月調整

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰化縣國中小學校長異動第一階段遴選會議去年11月召開，會後公布校長異動名單，不過縣府昨天召開遴選會後作出決議，去年底的會議效力有問題，校長暫不異動，等7月底再調整。

彰化縣政府昨天召開縣內國中小學校長遴選委員會，不過會議中卻推翻了去年第一階段遴選會議後在12月4日公布的校長異動名單，決議暫不異動；多所原本校長要進行異動的國中小學校長，老師和家長等一片譁然，有校長原本已經準備好要去新學校報到被取消，也有學校已經幫校長舉辦惜別會，聽到暫不異動也很訝異。

彰化縣政府教育處長陳逸玲今天解釋，昨天召開的遴選會決議暫不異動，是根據彰化縣政府國民中小學校長遴選作業要點規定，受理時間需在每年的12月或一月，不過去年受理時間卻在11月底，不符規定，且縣長卸任交接時的人事凍結部分是否包括校長，她們向教育部請示也沒有獲得明確答覆，為了避免發生爭議，才會決定暫不異動。

陳逸玲說，目前只有彰化縣和新竹市一年在寒假及暑假時舉辦2次遴選，遴選委員會決議彰化縣要和全國同步，決定延到7月底調整，到時候原本要異動的校長會一起納入考量，教育處會保障年資和權益不會受到影響。（編輯：陳俊碩）1080111