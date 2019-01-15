豐原醫院與華山基金會攜手 圍爐宴溫暖長者的心

（中央社記者趙麗妍台中15日電）年節將至，衛福部豐原醫院與華山創世基金會豐原天使站今天舉辦「獨居健康關懷列車」，邀請院方關懷的40位長者到醫院聚餐圍爐，今年邁入第7年，透過圍爐溫暖獨居長者的心。

豐原醫院秘書廖述漙今天表示，現今工作型態轉變，子女們多數在外地工作，長者們獨留家中，圍爐是中國人的春節習俗，每年歲末年終之際，院方都會邀請阿公、阿嬤一起到醫院圍爐聚餐。

廖述漙指出，圍爐公益關懷活動今年邁入第七年，從原本關懷30人增加到40人，經費均從院內「社會服務暨醫療救助基金」支出，透過大眾的愛心捐款，減輕獨居長者們在就醫上的醫療費用，安排出遊、聚餐，讓他們感受到社會的溫情。

愛心圍爐宴設計許多適合銀髮族的餐點，外燴老闆呂財源指出，挑選容易咀嚼的菜色，魚肉、海參、人參雞湯等，讓長者好入口外，還包小紅包祝福每位長者平安。

72歲吳姓阿嬤表示，即使自己一個人住，但醫院的志工常來關心她、陪她聊天，讓她感到很欣慰，也讓她在生活中不覺得孤單，阿嬤更在會場展現好歌聲，讓整場圍爐氣氛更加熱鬧。（編輯：陳俊碩）1080115