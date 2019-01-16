南市立委補選 謝龍介鬆口力拚

（中央社記者楊思瑞台南16日電）上百名農民今天到台南市議會力挺國民黨市議員謝龍介投入南市第二選區立委補選。謝龍介表示，若黨中央決定由他上陣，將全力投入；當選後若沒做到照顧農民承諾，就不會再選。

謝龍介3日帶領多名農漁民前往中國大陸參訪10天，並促銷農漁產品。上午有上百名農民前往市議會力挺謝龍介投入立委補選，其中許多是來自麻豆地區的文旦柚農。

謝龍介表示，台南市5個立委選區的區域立委都是民進黨籍，這些立委獲得台南市民的照顧，卻讓人感覺好像不用為農民找出路、做什麼事，選民一樣把票投給他們。因此，希望藉這次立委補選的機會，懇求選民給國民黨一次機會來證明，到底選給國民黨是會讓農漁民沒有路走，還是能走出一條活路。

他說，如果能夠當選，任期只剩下8個月；如果在這8個月的時間內，他沒有辦法幫農漁民找到出路，那他下次不會再參選，也沒有面子再選。

謝龍介指出，黨中央預計下午開會決定參與台南市第二選區立委補選的人選；如果通過由他參選，他將利用有限的時間走進街頭巷尾、走進農漁民的家裡，全力拚戰。

謝龍介表示，文旦柚是中秋節的應景商品，但今年文旦柚預計採收期距離中秋節只有短短幾天時間，已經可以預見將面臨龐大產銷壓力，這次去中國大陸就是希望提早幫農民找到通路。

他說，希望農民要做好產品分級，讓號稱頂級的產品能夠名實相符，以後才能賣得長久，不會只做一次生意就沒了。（編輯：戴光育）1080116