主持布達 楊鎮浯：政治選舉絕不進入縣府

金門縣長楊鎮浯（圖）16日主持上任後第2波人事布達典禮，致詞時表示，扛起金門發展的是文官團隊，即便4年後要競選連任，也不會要求府內任何員工協助。中央社記者黃慧敏攝 108年1月16日

（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣長楊鎮浯今天主持上任後第2波人事布達典禮，他表示，縣長4年或8年隨時走人，扛起金門發展的是文官團隊；他保證即便4年後要競選連任，也不會要求府內任何員工協助。

金門縣政府暨所屬機關原新任首長聯合布達交接典禮在縣府多媒體簡報室舉行。楊鎮浯說，政務官事務官在縣府團隊都不可或缺，這次輪動調整多半是中生代主管，最大考量是讓他們豐富歷練，3、5年後可以承擔責任。他期待很大並保證「這次調動不會是最後一次」。

楊鎮浯重申，縣府不會是一言堂，任何好的意見一定可以充分溝通；政治與選舉也絕不會進到縣府團隊，他「大聲保證」，即便4年後他要競選連任，「不會有府內任何一位同仁需要協助我選舉」。

新任秘書長張忠民，65歲，歷任金門縣政府科長、秘書、參議、處長、地政局局長、自來水廠廠長、縣議會主任秘書等職務。楊鎮浯說，以張忠民的學養操守和歷練，是縣府文官之首最適當人選。張忠民則期許縣府人員秉持「做事不做官」心態戮力從公。

新任教育處長羅德水，47歲，歷任台北市和新北市多所國小教師，長期參與教師組織運作，在全國教師會、全國教師工會總聯合會擔任要職。楊鎮浯說，羅德水願意回鄉協助他，體現金門基礎教育環境改善的重要。

楊鎮浯說，延攬國立金門大學管理學院院長董燊擔任社會處長，盼藉重其長才盤點金門龐雜的社會資源，讓金門社會福利不再是民粹的社福。

其他新任首長有港務處處長何佩舉、公共車船管理處處長王垣坤、動植物防疫所所長莊謙恭、畜產試驗所所長許績鑫、陶瓷廠廠長許一傑等。（編輯：翁翠萍）1080116

金門縣政府暨所屬機關原新任首長聯合布達交接典禮16日舉行，在金門縣長楊鎮浯（右2）等人監交下，卸任金門縣動植物防疫所所長文水成（左）將印信交給新任所長莊謙恭（右）。中央社記者黃慧敏攝 108年1月16日

金門縣政府暨所屬機關原新任首長聯合布達交接典禮16日在縣府一樓多媒體簡報室舉行。新任秘書長張忠民（左）、教育處長羅德水（中）和社會處長董燊（右）宣誓就職。中央社記者黃慧敏攝 108年1月16日