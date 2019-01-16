澎湖尖山電廠關懷獨居長者 助買年貨過春節

農曆年將至，台電尖山發電廠關懷獨居清寒長者公益系列活動，16日起一連3天，帶著電廠周邊的湖西鄉14個村里200多名獨居長者，採購過年所需的年節用品。中央社 108年1月16日

（中央社澎湖縣16日電）農曆新年將至，台電尖山發電廠表示，為關懷獨居清寒長者，從今天起一連3天，帶著周邊的湖西鄉14個村里200多位長者，採購過年所需的年節用品，讓長者可以過個豐足溫飽的農曆春節。

台電尖山電廠關懷獨居清寒長者公益系列活動，今天起一連3天「採購年貨」，在濕冷的天氣，由尖山電廠廠長歐致誠親自帶著志工，動用台電大巴士，分別前往菓葉、湖東與湖西等3村，載60位長者前往湖西知名連鎖商場採購年貨。

台電尖山電廠表示，今年每位獨居長者每人有新台幣3000元額度來購買，只見每位長者在志工的陪伴下，依照自己過年時所需物品，仔細挑選，採買大包小包、滿車年節物品，再用專車護送回家；長者們開心地說，台電令人感動，讓他們能過個富足新年。

歐致誠表示，台電離島關懷獨居清寒長者「採購年貨」公益系列活動，邁入第7年，今年更由電廠週邊9村里181位獨居長者，今年擴大至湖西全鄉14個村里215位長者；並從今天起3天，分三梯次安排獨居老人採購年貨，關心生活狀況，讓周邊的老人在年節前，感受到台電滿滿溫暖。

歐致誠也表示，電廠在26日也將提前舉辦春節圍爐活動，邀請周邊的長者當天一起到澎湖5星級的福朋喜來登酒店圍爐，讓長者提前歡度春節團圓。

歐致誠說，台電本於取之於社會、回饋社會，除帶著獨居老人採購年節必需年貨和生活用品外，也持續辦理在地學子獎助學金、捐血、淨灘環境清理等公益活動。（編輯：陳政偉）1080116

台電尖山發電廠關懷獨居清寒長者公益系列活動從16日起一連3天，帶著電廠周邊的湖西鄉14個村里200多名獨居長者，採購過年所需的年節用品，長者在志工的陪伴下，依照自己過年時所需物品，仔細挑選。中央社 108年1月16日