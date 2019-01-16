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參選新北立委補選 鄭世維：賣菜郎跳火坑

最新更新：2019/01/16 19:51
國民黨16日確認徵召文傳會副主委鄭世維（左）參選新北市立委第3選區補選，新北市黨部主委李乾龍（右）在記者會中為鄭世維加油打氣。（新北市黨部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年1月16日
國民黨16日確認徵召文傳會副主委鄭世維（左）參選新北市立委第3選區補選，新北市黨部主委李乾龍（右）在記者會中為鄭世維加油打氣。（新北市黨部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年1月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）中國國民黨今天徵召文傳會副主委鄭世維參選新北市立委補選，他說，自己是跳火坑的前新北果菜公司賣菜郎，可以接地氣，將在17日由黨部主委李乾龍陪同，前往新北市選委會登記。

國民黨新北市黨部主委李乾龍今天表示，國民黨徵召並提名鄭世維參選，由於三重是比較傳統與艱困的選區，願意承擔需要很大的勇氣，有徵選過多位優秀黨員，希望找三重在地出身的人。

李乾龍頒發推薦證書給鄭世維，並在記者會說，原本是希望找前立委朱俊曉等人，但與朱俊曉深談後，朱俊曉認為已脫離政治圈一段時間，因家庭因素，不想再過民意代表的生活。

鄭世維曾擔任台北縣議員，也當過新北果菜公司副總經理，他說，參選是跳火坑的使命，感謝李乾龍願意傾聽基層的心聲，「提報中常會需要很大的勇氣，應該要給李乾龍鼓勵。」

鄭世維說，參選凸顯世代交替，他會更珍惜國民黨曾經失敗過的反省，以及這次機會。他說，爭取前瞻基礎建設經費、照護幼兒與老人等，是他的競選政見，若三重「賣菜郎」的理念獲得支持，將與高雄的賣菜郎（高雄市長韓國瑜）相呼應。

鄭世維表示，對手余天是他尊重的長輩，他自己清苦出身，在國民黨最低迷時，戴著鋼盔往前衝。明天上午會由新北市黨部主委李乾龍陪同，前往新北市選委會登記參選新北市第三選區立法委員補選。（編輯：李錫璋）1080116

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