遴選會決議 彰縣20名異動校長2月1日報到

（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化縣國中小學校長遴選委員會今天下午開會，決議在去年底遴選公布異動卻暫停實施的17名校長仍可在今年2月1日報到，另有申請異動成功的3名校長也將於同一時間到新學校報到。

去年11月，彰化縣國中小學校長遴選委員會召開會議後公布校長遴選異動名單，17名異動的校長原本預定今年2月1日到新學校報到。

不過，今年1月遴選委員會再度開會，認為依據彰縣府國民中小學校長遴選作業要點規定，受理時間需在每年12月或1月，但去年受理時間卻在11月，且縣長卸任交接時的人事凍結是否包括校長，教育處請示教育部未獲明確答覆，為避免爭議，決定暫不異動。

彰化縣政府教育處上午接到教育部發出的電子公文，說明人事凍結不含國中小學校長，縣府教育處因此下午召開遴選委員會議，決議原17名異動卻暫停實施的校長可以在原定2月1日報到，另有3名縣立高中、國中小學校長異動，14名校長留任，另有5所國中小學開缺。

彰化縣政府教育處長陳逸玲解釋，彰化縣未來會比照各縣市一年遴選一次的作法，在每年7月底、新學年開始前辦理校長遴選作業。（編輯：翁翠萍）1080116