中市黎明幼兒園收到拆除通知 林金連向市府陳情

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中黎明自辦重劃會與黎明幼兒園爭訟多年，最近幼兒園收到法院限期履行拆除通知，黎明幼兒園園長林金連今天由多個公民團體陪同到台中市政府陳情，要求市府出面解決。

台中市政府表示，對於自辦市地重劃區都依法監督、依法審查，一切依法行政，地主與重劃會的私權行為都已交付司法程序，市府是行政機關，於法院判決確定前，無法干預或超越司法，並尊重司法的見解和判決。

台中黎明自辦重劃會與黎明幼兒園爭訟多年，幼兒園不服重劃不願拆除，遭重劃會提告，林金連陳情多年，提出撤銷強拆決議、市府出面協調與調查重劃會等訴求，去年11月間還曾騎單車逆向衝撞前台中市長林佳龍的座車表達抗議。

多個公民團體及多名幼兒園小朋友今天與林金連一起到台中市政府廣場陳情，現場高喊「燕子媽媽幫幫我們」、「強拆黎明在即、市長出面解決」等口號，東海大學社會系教授楊友仁也到場聲援。

林金連表示，黎明幼兒園已提起上訴到最高法院，卻在過年前收到法院限期履行拆除通知，要求在15日內自動履行拆屋交地，否則法院將進行再次履勘及強制執行拆除。

林金連等人向市府遞交陳情書要求市長盧秀燕介入協調、暫緩黎明幼兒園面臨的假執行強拆，以等待上訴中的最高法院判決結果，並就黎明幼兒園保留方案，儘速召開幼兒園、市政府與重劃會的三方協調會，解決過去政策造成的爭議。

台中市地政局表示，目前自辦市地重劃制度設計具高度私法自治空間，其地主與重劃會爭議事項應循民事訴訟管道解決。雖然幼兒園及重劃會仍在訴訟中，但仍希望雙方可以透過協商方式，圓滿解決此案，而陳情人的相關陳情文件，台中市政府會協助轉交司法單位，期盼司法公正處理。（編輯：陳俊碩）1080118