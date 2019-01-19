沃旭停止執行合約 彰縣府：是對能源局喊話

（中央社記者蕭博陽彰化縣19日電）離岸風電業者沃旭能源發函供應鏈「停止執行合約」，彰化縣政府對此回應表示，由於離岸風電躉購費率尚未公告，研判是沃旭能源「針對經濟部能源局有關躉購費率的喊話動作」。

離岸風電業者沃旭能源正式發函通知相關供應鏈，「已動工的合約停止執行，未動工的合約重新議價」，包括中鋼、世紀鋼、台灣汽電共生等公司，沃旭能源政策事務暨企業傳播總監汪欣潔認為，對台灣投資環境不穩定，沃旭感到相當憂心。

汪欣潔表示，原定今年3月作出最終投資決定，但躉購費率仍未出爐，因此暫緩合約，不過沃旭目前沒有撤出台灣市場，會等躉購費率拍板後，再作出最終投資決定，並依三項要素評估最終投資決定，包含躉購費率是否接近新台幣5.8元水位、取消3600小時上限及降低中央與地方政治風險。

前彰化縣長魏明谷大力推動離岸風電時，沃旭能源規劃在彰化外海35到60公里處開發「大彰化離岸風電計畫」，連帶在地化離岸風電產業，包括風機、海事工程、國產化、地方回饋、儲運、電網、產學合作等方向，都規劃與台灣本地合作。

對於沃旭能源發函供應鏈「停止執行合約」，彰化縣政府經濟暨綠能發展處代理處長劉玉平今天回應說，縣政府尚未收到沃旭能源通知終止相關計畫，由於離岸風電躉購費率尚未正式公告，研判這是沃旭針對經濟部能源局有關躉購費率的喊話動作。（編輯：陳政偉）1080119