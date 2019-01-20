偷渡成非洲豬瘟防疫漏洞 侯友宜：應全力防範

（中央社記者王鴻國新北20日電）男子自大陸偷渡返台自首揭偷渡恐成非洲豬瘟防疫漏洞，新北市政府獲訊已向中央應變中心呈報，市長侯友宜被媒體詢及時強調，中央對走私夾帶肉品不掉以輕心，應全力防範。

一名男子因案自大陸搭漁船偷渡返台，驚見船內其他偷渡客以豬肉製品為備糧，恐造成非洲豬瘟防疫破洞，今天向警方自首並揭發，警方依法將這名男子函送，也緊急將情資向上呈報。

新北市動保處表示，接獲警方通報後，隨即回報中央防檢局轉呈非洲豬瘟中央應變中心追查，並建請中央加強防範，做好邊境管控。

侯友宜今天上午到汐止金龍市場視察並向民眾及攤商拜年，媒體詢及有台商自爆從大陸偷渡回來，表達偷渡是非洲豬瘟防疫上很大一個漏洞，侯友宜表示，所有的防疫管道都應嚴防。

他表示，不管是從正式的管道，航空或是港口，或是正式管道以外包括走私夾帶也是一種非常重要的防堵重點。海巡署、警察等安檢單位，對走私夾帶的防範，一定要嚴格的加強取締。

至於侯友宜對於網路直播的問題表示，會隨著重要節日或是有政策宣導等重要議題上，跟市民做說明和報告，最重要的，新北市是一個大家庭，大家都是一家人，他會隨時與大家分享自己的心情。（編輯：方沛清）1080120

一名男子因案自大陸搭漁船偷渡返台，驚見船內其他偷渡客以豬肉製品為備糧，恐造成非洲豬瘟防疫破洞，20日向警方自首並揭發。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年1月20日