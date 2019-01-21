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林筱淇回娘家拚觀光 揪里長帶團遊台中花博

最新更新：2019/01/21 12:51
台北市民政局長藍世聰（左）與台中市觀光旅遊局長林筱淇（右）21日在記者會上宣布，凡北市里長揪20人以上逛花博住台中，就可享花博門票優惠。中央社記者陳怡璇攝 108年1月21日
台北市民政局長藍世聰（左）與台中市觀光旅遊局長林筱淇（右）21日在記者會上宣布，凡北市里長揪20人以上逛花博住台中，就可享花博門票優惠。中央社記者陳怡璇攝 108年1月21日

（中央社記者陳怡璇台北21日電）台中市觀光旅遊局長林筱淇今天與台北市民政局長藍世聰共同宣布兩市合作，凡北市里長揪20人以上逛花博住台中，就可享花博門票優惠。林筱淇指出，觀光是台中拚經濟的重中之重。

此次台北、台中合作，只要里長帶領20人以上逛花博住台中，就可享花博門票優惠，以及近40家台中市飯店提供4至7折的優惠價格。長藍世聰也承諾，2月14日情人節當天會率團去花博。

林筱淇指出，盧秀燕上任後積極拚經濟，觀光不會製造空氣污染又能帶來效益，「是重中之重」，並指出新北、桃園、台南、高雄已在接洽揪團遊花博事宜。

台中市觀光旅遊局長林筱淇之前是台北市長柯文哲競選辦公室發言人，九合一大選結束後還曾在臉書PO求職文引發關注，後加入台中市長盧秀燕市政團隊。

今天在北市府開記者會相當於回娘家的林筱淇提起兩位市長的不同，柯文哲的行事風格較為果決有魄力，而盧秀燕則溫暖親民、注重細節，並說還有很多好朋友在北市府，希望在市政議題上可以多交流合作。（編輯：方沛清）1080121

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