統一集團員工送愛 募逾3萬件二手衣

統一企業社會福利基金會發起「依舊有愛」二手物資捐贈活動，今年號召統一集團旗下南部16家公司員工，鼓勵同仁將不合身或還沒穿過的衣物及二手書籍，轉贈給需要的機構，收到超過3萬件衣物等物資。（統一社福基金會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年1月21日

（中央社記者楊思瑞台南21日電）統一企業社會福利基金會發起「依舊有愛」二手物資捐贈活動，今年號召統一集團旗下南部16家公司員工，收到超過3萬件衣物等物資，有些還特地先送洗整燙，將轉贈給社福團體。

統一企業社會福利基金會總幹事凃忠正今天受訪時表示，這次在各公司設立共20個愛心回收站，鼓勵同仁將不合身或還沒穿過的衣物及二手書籍，轉贈給需要的機構。各公司同仁們的迴響相當熱烈，還有員工特別將衣物送洗燙整並以全新透明袋包裝。

凃忠正表示，經過近兩個月的募集，最後共收到約3萬2000件衣物、超過5000冊書籍。經由台南瑞恩康復之家的慢飛天使們拆箱整理，依照男性、女性、長輩、孩童、書籍等重新分類，將陸續轉贈給15個社福團體。

他說，基金會發起捐贈活動已進入第9年，同仁們相當支持，每年的成績都不差，希望能拋磚引玉，讓社會更關注弱勢族群。（編輯：吳佳穎）1080121