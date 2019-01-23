花蓮縣首創運動舒包 阿公阿嬤e起運動

花蓮縣政府首創「運動舒包」阿公阿嬤e起上學趣健康照顧政策，運動舒包內含彈力帶、復健棍、沙包及球，只要用手機掃QR Code，就有指導員陪做運動。花蓮縣長徐榛蔚（前右3）23日出席啟動記者會。中央社記者李先鳳攝 108年1月23日

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮縣首創「運動舒包」阿公阿嬤e起上學趣健康照顧政策，今天舉行啟動記者會，運動舒包內含彈力帶、復健棍、沙包及球，只要用手機掃QR Code，就有指導員陪做運動。

花蓮縣政府整合推出長者多元照顧體系，落實「一社區一據點、一福氣站」及「一部落一文健站」，以首創「運動舒包」讓老大人能夠在家裡附近的社區據點，透過指導員等協助，強化身體健康。

花蓮縣長徐榛蔚指出，為落實長者防跌、防撞措施，衛生局於去年推動運動舒包計畫，將復健運動深入社區，強化長者肌力，避免跌倒，進而提升生活自立能力，改善生活品質。

徐榛蔚說，日前推出「高風險孕產婦健康管理」、「婦嬰照護營養券」及「全縣新生兒先天性代謝異常疾病篩檢」三大婦幼照護政策，就是希望將婦幼及老大人都照顧好，青年朋友就可以放心去打拚。

花蓮縣衛生局與花蓮慈濟醫院復健科共同研發運動舒包模組，並訓練153名社區運動指導員，建立一套標準強化肌耐力課程，落實在社區關懷據點、加值巷弄長照站、福氣站、文化健康站、失智服務據點、長青大學、樂齡中心等共計244處銀髮族重要的活動據點。（編輯：陳清芳）1080123