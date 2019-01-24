鄧麗君29日冥誕 雲林出生地26日音樂會追思

一代歌后鄧麗君66歲冥誕在即，雲林縣政府及褒忠鄉鄧麗君文化協會24日共同宣布將舉辦音樂會等系列活動，與民眾一同緬懷鄭麗君，縣長張麗善（左3）等各界歡迎民眾參與。中央社記者葉子綱攝 108年1月24日

（中央社記者葉子綱雲林縣24日電）一代歌后鄧麗君在66年前的1月29日出生於雲林縣褒忠鄉田洋村，鄧麗君文化協會26日特別在當地辦追思音樂會，邀粉絲屆時追憶鄧麗君美妙歌聲。

雲林縣政府與鄧麗君文化協會等單位今天在縣府舉辦「月亮代表我的心—鄧麗君66歲冥誕追思音樂會」宣傳會，邀民眾到田洋村鄧麗君出生地故居重溫美妙名曲。

雲林縣長張麗善表示，鄧麗君出生於田洋村，故居已列為歷史建築成立紀念園區，維持老宅原貌，未來將更著力推動鄧麗君故居紀念園區的文化觀光新發展。

雲林縣政府文化處長陳璧君說，鄧麗君歌聲甜美又深具感染力，「月亮代表我的心」、「何日君再來」等多首名曲至今傳唱，近年台灣、日本及中國大陸等地可看見結合高科技打造鄧麗君3D投影音樂會，魅力依舊不減。鄧麗君已逝世20多年，至今讓人懷念。

鄧麗君文化協會總幹事李堃玄說，將於26日在鄧麗君故居紀念園區推出系列活動，邀多名歌手演唱鄧麗君名曲。

李堃玄表示，鄧麗君父親是隨部隊移防到台灣的軍人，在田洋村租借民宅，鄧麗君就在當地出生，不到一歲就跟隨父親部隊調動而遷離，但故居保存至今，成為深具意義的紀念地。（編輯：李明宗）1080124

一代歌后鄧麗君66歲冥誕即將到來，在鄧麗君出生地、雲林褒忠故居內並陳列多幅老照片，帶領民眾一同緬懷鄧麗君的迷人風采。圖為雲林縣文化處長陳璧君（右）與鄧麗君文化協會總幹事李堃玄（左）參觀合影。（雲林縣政府文化處提供）中央社記者葉子綱傳真 108年1月24日