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就任一個月 黃偉哲發表短片訴心情

最新更新：2019/01/28 20:55
影片來源：黃偉哲 YouTube頻道

（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市長黃偉哲今天透過臉書粉絲頁上傳短片，告訴市民就任滿一個月的心情，提到對龍崎掩埋場、房屋稅、及虐童案等議題，希望與大家攜手讓台南更好。

黃偉哲表示，在短短的時間內，面對龍崎掩埋場、房屋稅與虐童等一連串的難題，做出困難的價值選擇，他始終以「疼心」為執政初衷，秉持疼惜市民的理念，要讓台南成為一個「有情、有疼心的所在」。

他說，上任後簽署的第一份公文，就是要求經濟部工業局停止展延龍崎掩埋場的開發案；市府並會依據文資保存法，將龍崎事業廢棄物掩埋場址指定為暫定自然地景。在評估報告完成後，送至審議委員會審議，將場址指定為自然保留區、地質公園或自然紀念物，全力保護這塊世界級的自然景觀。

黃偉哲表示，房屋稅議題延燒，政策紛擾不斷。他已承諾儘速召開不動產評價委員會，市府與議會一起攜手努力，以調整標準單價的方式，盼從今年7月1日起，調整標準單價，讓民國105年6月30日前的房屋，不再適用調整後的標準單價，並凍漲房屋稅，減輕市民負擔。

他還提到，日前台南發生虐童案件，讓他感到非常痛心，將窮盡所有辦法，運用社政、警政、教育系統以及民政系統，建立社會安全網；並加強脆弱家庭的風險控管，加強里鄰合作，及早發現身處危險的兒少，保護孩子們不受暴力威脅，可以快快樂樂長大。（編輯：黃世雅）1080128

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