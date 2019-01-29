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澎湖民生用水 爭取再增3000噸海淡機

最新更新：2019/01/29 21:36
澎湖縣長賴峰偉表示，考量現有海淡廠產能有限，向水公司第七處長爭取增建馬公烏崁3000噸海淡廠，改善民生用水不足的隱憂。中央社　108年1月29日
澎湖縣長賴峰偉表示，考量現有海淡廠產能有限，向水公司第七處長爭取增建馬公烏崁3000噸海淡廠，改善民生用水不足的隱憂。中央社　108年1月29日

（中央社澎湖縣29日電）澎湖海淡水源成為主要的供水水源，縣長賴峰偉今天與自來水公司第七區管理處長王明孝會面，爭取增建馬公烏崁3000噸海淡廠，改善民生用水不足的隱憂。

王明孝指出，澎湖地區平日用水約2萬5000噸，觀光旺季時接近3萬2000噸，目前烏崁海淡廠及深井每日出水量分別為2萬5000噸、900噸備載能量，用水確實較為不足。

總統蔡英文去年11月間抵澎視察海淡廠時，指示隨行的經濟部次長曾文生要加速6000噸的海水淡化廠設置，並應允以現有施工團隊的技術與工具，會加速的執行，以早日解決澎湖的供水問題。

賴峰偉表示，澎湖目前平日用水足夠，但到旅遊旺季，觀光客增加，用水量大增，考量現有海淡廠產能有限，加上原有的國統3000噸海淡廠，今年7月將到期，水公司要儘速完成購水招標外，也向水公司第七處長爭取增加3000噸海淡廠，讓未來民生用水將可無虞。

賴峰偉指出，澎湖年平均降雨量遠低於蒸發量，地面水源可靠度低，海淡水源已由「補充水源」轉為「主要水源」，他呼籲鄉親珍惜得來不易的水資源，節約用水。（編輯：黃世雅）1080129

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