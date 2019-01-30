台南傳女子相片遭應召站冒用 警方否認吃案

（中央社記者張榮祥台南30日電）媒體報導，一名展場模特兒日前因IG相片遭應召站冒用，報案時卻未被受理；台南市警局第六分局今天否認吃案，但今晚將請女子說明釐清案情，若涉及不法，將依法偵辦。

媒體報導指出，這名模特兒IG（Instagram）相片遭應召站冒用，還被嗆聲，模特兒到市警六分局報案，卻被吃案，模特兒又到台南市警局臉書粉絲專頁投訴，才引起警方重視。

六分局今天下午發布新聞稿否認「吃案」，警方指出，一對男女28日晚上到金華派出所說，女子的IG大頭照遭另一帳號冒用，冒用者還主動私訊她，她請冒用者刪除相片，冒用者不願意，說要讓她紅，隨即關閉IG帳號。

女子表示，她不認識對方，她所有IG設定成只有好友才能瀏覽，她只有IG大頭照遭冒用，無遭後製或散播不雅照。

警方當場搜尋冒用帳號，但帳號已不存在，警方告知女子說，可在IG系統向系統管理單位檢舉照片遭盜用，若符合任何刑事要件，警方將依規定受理。女子則返家到IG系統檢舉。

警方澄清說，當時女子未提及IG照片遭冒用作為商業用途，警方認定女子到派出所是諮詢相關法律問題，但因提告是民眾權利，警方會全力協助民眾保護權益。未拒絕受理報案。

警方說，六分局已主動聯絡當事女子檢具相關事證，也請她今晚到六分局偵查隊釐清案情，若女子相片遭應召站冒用及受恐嚇威脅，警方將偵辦調查。（編輯：李錫璋）1080130